MSB: Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi belirtildi. TSK'ye ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.
Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.
Video Haberler
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- Okulda dansöz oynattılar!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı