Netanyahu: İran'la birçok cephede savaşmaya hazırız

Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:51

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:51

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne karşı başlatılan "Ok ve Kalkan Operasyonu"nun ardından İsrail'in, İran'la birçok cephede savaşmaya "hazır" olduğunu açıkladı.

"İsrail'in güvenlik sorunlarının yüzde doksan beşinin İran'dan geldiğini" söyleyen Netanyahu, İsrail'in "İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek ve Tahran'ın 'Direniş Ekseni' olarak adlandırılan bölgede yeni cepheler kurmasını engellemek için elinden geleni yapacağını" söyledi.

Yerel basına göre İsrail, Gazze de dahil olmak üzere diğer cephelerin İsrail'in son "önleyici" saldırılarına ve Filistinlileri öldürmesine karşı "Direniş Ekseni"nden gelecek misillemelerden korkuyor.

Netanyahu ve diğer İsrailli liderlerin, Filistinli grupları gerçekte oldukları meşru direniş hareketlerinden ziyade İran'ın bölgedeki vekilleri olarak tanımlaması ise Filistin'e yönelik saldırıları İsrail tarafından haklı çıkarmak için kullanılıyor.