Netanyahu kendisine yönelik suçlamaları Churchill'i eleştirmeye benzetti

Yayınlanma: 17.10.2024 - 10:38

Güncelleme: 17.10.2024 - 10:38

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Fransız Le Figaro gazetesine konuştu.

Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısının kendisi hakkında tutuklama emri çıkarmasının, İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazilerle aynı düzeyde savaş suçu işlemekle suçlanmasına benzetti.

Netanyahu, “Bu sözde simetri çok saçma. Sanki Churchill, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nazi liderleriyle aynı anda savaş suçu işlemekle itham edilmiş gibi. Kendini yasal yollarla savunan bir demokrasi ile terörizm uygulayan bir örgüt arasında ahlaki bir denklik olamaz” dedi.

Mayıs ayında UCM savcısı Karim Khan, Başbakan Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında tutuklama emri çıkarılması için Ön İnceleme Dairesi'ne başvurduğunu açıkladı.

Khan, başvurusunda bu kişilerin Ekim 2023'ten bu yana işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarını belirtti.

Khan ayrıca, Hamas liderleri için de tutuklama emri talep etti.