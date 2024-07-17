Ölümcül protestoların ardından.... O ülkede liseler ve üniversiteler süresiz olarak kapatıldı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:40

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:40

Güney Asya ülkesi Bangladeş, 1971'de Pakistan’a karşı bağımsızlık savaşına katılan özgürlük savaşçılarının aileleri için yüzde 30'luk bir kota sağlayan kamu sektörleri reformuna karşı haftalardır protestolarla sarsılıyor.

Bu reform, yüksek genç işsizlik oranlarıyla karşı karşıya olan öğrenciler arasında öfke yarattı. Bangladeş’te 170 milyonluk toplam nüfus içinde, yaklaşık 32 milyon genç Bangladeşli çalışmıyor ya da eğitim görmüyor.

BAŞBAKAN ÖĞRENCİLERİ HAİNLİKLE SUÇLADI

Başbakan Sheikh Hasina'nın protestocuların taleplerini karşılamayı reddetmesi ve kotaya karşı çıkanları, 1971 savaşı sırasında Pakistan ordusuyla iş birliği yapanlar için kullanılan bir terim olan "razakar" olarak nitelendirmesinin ardından protestolar sertleşti.

Protestolar, bu hafta binlerce göstericinin ülke genelinde iktidardaki Awami League partisinin öğrenci kanadıyla çatışmaya başlamasıyla şiddetlendi. Polis, göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polis, salı günü yaşanan çatışmalarda aralarında en az üç öğrencinin de bulunduğu altı kişinin öldüğünü açıkladı.

Bangladeş Sınır Muhafızları’nın yanı sıra çevik kuvvet polisleri de düzeni sağlamak üzere ülke genelindeki üniversite kampüslerinde konuşlandırıldı.

LİSELER DE KAPATILDI

Salı günü geç saatlerde Üniversite Bağış Komisyonu, (University Grants Commission of Bangladesh) tüm üniversitelerin kapatılmasını emretti ve öğrencilere güvenlik nedeniyle binaları derhal boşaltmaları talimatını verdi. Liseler, kolejler ve diğer eğitim kurumları da kapatıldı.

Protestoların koordinatörü Nahid İslam, öğrencilerin çarşamba günü hayatını kaybedenlerle dayanışma amacıyla tabutlarla yürüyüşler düzenleyeceğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen Dakka Üniversitesi'nden bir kız öğrenci, Reuters’a şu açıklamalarda bulundu:

"Öğrenci Birliği (iktidar partisinin öğrenci kanadı) saldırıları nedeniyle pek çok kadın öğrenci korkudan yurtları terk etti. Yine de özellikle erkek yurtlarında çok sayıda öğrenci kalıyor. Şu anda yurtlarda kalan bizler de kolay kolay ayrılmayacağız."

Polis salı günü gece yarısı ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) Dakka'daki genel merkezine baskın düzenledi ve aralarında öğrenci kanadının eski bir liderinin de bulunduğu yedi aktivisti tutukladı.