Papa Franciscus'tan 'istifa mektubu' açıklaması: Görevi bırakıyor mu?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 09:42

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, sağlık nedeniyle görevini yerine getirememe olasılığına karşı istifa mektubunu 9 yıldır hazır beklettiğini söyledi.



İspanya'nın ABC gazetesine röportaj veren Papa Franciscus, "Ben istifamı yazdım ve eski Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Tarcisio Bertone'ye vererek ona, 'Tıbbi nedenlerle ya da çalışmama engel olacak başka şeylere karşı işte istifam' dedim. Kardinal Bertone'nin bunu kime verdiğini bilmiyorum ama eminim yeni Devlet Sekreteri Pietro Parolin'e vermiştir" dedi.

"Şimdi birileri Bertone'ye giderek 'Ver o kağıdı' diyecektir" diye gülerek espri yapan Papa Franciscus, Vatikan'da 2013'te görevden ayrılan eski Devlet Sekreteri Bertone'deki istifa mektubunun şu anda Parolin'de olması gerektiğini, geçmişte Papa 12. Pius (1939-1958) ve Papa 6. Paulus'un (1963-1978) da benzer şekilde istifa mektuplarını önceden hazır tuttuklarını aktardı.

"Sizden sonra gelecek Papa'ya ne söylerdiniz?" sorusuna Papa Franciscus, "Onlara benim yaptığım hataları yapmamalarını söylerdim, nokta. Başka bir şey değil" cevabını verdi.

KİLİSE'DE CİNSEL TACİZ VAKALARI

Katolik Kilisesi'nde ortaya çıkartılan cinsel taciz olaylarına da değinen Papa Franciscus, geçmişte yaşanan olaylardan dolayı Kilise'nin bağışlanıp bağışlanmamasının sadece kendilerine bağlı olmadığını ama sorunların, o dönemin koşullarına göre yorumlanması gerektiğini ifade etti.

İstatistiklere göre cinsel tacizlerin yüzde 42 ila yüzde 46'sının ailede veya mahalle ortamında meydana geldiğini ve üzerlerinin örtüldüğünü söyleyen Papa, kölelik örneğini vererek "O zamanlar (Kölelik döneminde) kölelerin ruhları olup olmadığı tartışılıyordu. O dönemde yaşananları, bugünün aklıyla yorumlayıp yargılamak haksızlıktır" dedi.

Cinsel taciz iddialarının 2002 yılında Boston'da patlak vermesine kadar Katolik Kilisesinin bu olaylarla yüzleşecek gücünün olmadığını ama bunun onları haklı çıkarmak anlamına gelmediğini vurgulayan Papa Franciscus, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çok büyük bir musibet ve bununla biraz yüzleştiğimizi görüyorum. Tanrı'ya şükür bu adımları atıyoruz. Ama benim içimde kalan bir istismar noktası var. O da reşit olmayanlarla canlı olarak çekilen istismar görüntüleri. Nerede yapılıyor? Hangi ülkede? Bilinmiyor. Kim bunlar, kim saklıyor? Orada toplumdan sorumlu olanların dikkatinin çekilmesi lazım. Çocukların istismar edilmesini kayda alan gruplar hangi kapsamda faaliyet göstermeye devam ediyor? Bu bir yardım çığlığıdır. Bu konuyu (Kilise'deki taciz vakaları) 'skandal' olarak algılamanız olumlu. Bu, sizi bundan kaçınmak için harekete geçmeye, katkınızı koymaya yönlendirir. Beni korkutmuyor. İman sendeliyorsa, canlı olduğu içindir. Aksi takdirde, hiçbir şey hissetmezsiniz"



