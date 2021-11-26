Pfizer dava açıyor: Gizlilik sözleşmesini ihlal etti

26 Kasım 2021 Cuma, 14:22

Pfizer, rakip bir kuruluşta işe girmeye hazırlanan bir çalışanını, koronavirüs aşısıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere gizli belgeleri çaldığı iddiasıyla dava ediyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, ilaç devinin salı San Diego'daki bir mahkemeye verdiği şikayet dilekçesinde, istatistik bölümünde müdür yardımcılarından biri olan Çun Şiao Li'nin "Pfizer'ın verdiği dizüstü bilgisayarından kişisel Google Drive hesabına ve diğer kişisel cihazlara" 12 binden fazla dosya yükleyerek şirketin gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği öne sürüldü.

BIONTECH BAŞARISININ SIRRI DA VAR

Zimmete geçirildiği iddia edilen belgeler, Pfizer'ın Covid-19 aşı çalışmaları ve Pfizer'la BioNTech ilişkisinin diğer ortaklıklara kıyasla neden başarılı olduğuna dair tavsiyesi ve analizini de içeren bir dizi konuyla ilgili.

Pfizer'ın dava dilekçesinde, "Li başlangıçta işbirliği izlenimi verse de aksine neyi, nasıl, ne zaman ve neden aldığı ve bu dosyaların (ve muhtemelen diğerlerinin) bulunabilirliği hususunda Pfizer'ı yanlış yönlendirdiği açığa çıkmıştır" ifadeleri yer aldı.

Dilekçe'de, "Li; Pfizer'ın güvenlik ekibine başka bir dizüstü bilgisayar verecek kadar ileri gitmiş ve bunun 12 bin dosyayı Google Drive'ından indirmek için kullandığı dizüstü bilgisayar olduğuna Pfizer'ın inanmasına sebep olmuştur" denildi.

New York merkezli ilaç üreticisine göre "adli analizler, söz konusu bilgisayarın asıl cihaz olmadığını" doğruladı.

RAKİPLE ÇALIŞACAK

Pfizer, Li'nin kanser ve otoimmün hastalıklarının tedavisine yoğunlaşan Kaliforniya merkezli rakip Xencor firmasında çalışmak üzere, 15 yıllık hizmetinin ardından 29 Kasım'da şirketten ayrılacağını ifade etti.

Şirket, "Li'nin davranışı, Xencor'da çalışmaya başlamaya yönelik bariz planıyla birlikte ele alındığında Pfizer'ın gizli, tescilli ve ticari sır niteliğindeki bilgilerini ifşa etmesi ve/veya kullanmasını epey olası kılıyor" ifadelerini kullandı.

Mahkeme salı günü Pfizer'ın, Li'nin şirketin ticari sırlarını kullanmasını geçici olarak engelleme talebini kabul etti. ABD Bölge Yargıcı Cathy Ann Bencivengo ayrıca, Li'nin bu tür verileri depolamış olabileceği hesap ve cihazların şirket avukatlarınca incelenebileceğini belirtti.

Li henüz bir yorumda bulunmazken, davada sanık konumunda bulunmayan Xencor da konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Davanın bir sonraki celsesi, yargıcın daha uzun süreli bir tedbir kararını değerlendireceği 9 Aralık'ta gerçekleşecek.