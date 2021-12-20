Reuters: Rusya, bazı Türkiye üreticilerinden meyve ithalatını geçici olarak durdurdu

Rusya, gıda güvenliğinin ihlali iddiasıyla 33 Türk ve İranlı üreticiden limon, mandalina, biber, üzüm ve narın dahil olduğu meyvelerin ithalatını askıya aldı.

Reuters
20 Aralık 2021 Pazartesi, 13:59
Reuters: Rusya, bazı Türkiye üreticilerinden meyve ithalatını geçici olarak durdurdu
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Rusya'nın tüketici sağlığından sorumlu Rospotrebnadzor düzenleyici kurumu Türkiye'den ithal edilen 60 bin ton üzüm ve 10 bin 000 ton narın Rusya'ya girişinin engellendiğini açıkladı.

Bu tarz kısıtlamalar her ne kadar çoğu zaman siyasi motifli olarak görülseler de, Rusya bunu inkar ediyor.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler karmaşık bir seyir izlemekte. Türkiye yakın zamanda Ukrayna'ya Bayraktar TB2 insansız hava araçları tedarik ettiği için Rusya'nın tepkisini çekmişti.


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