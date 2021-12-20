Reuters: Rusya, bazı Türkiye üreticilerinden meyve ithalatını geçici olarak durdurdu

20 Aralık 2021 Pazartesi, 13:59

Rusya'nın tüketici sağlığından sorumlu Rospotrebnadzor düzenleyici kurumu Türkiye'den ithal edilen 60 bin ton üzüm ve 10 bin 000 ton narın Rusya'ya girişinin engellendiğini açıkladı.

Bu tarz kısıtlamalar her ne kadar çoğu zaman siyasi motifli olarak görülseler de, Rusya bunu inkar ediyor.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler karmaşık bir seyir izlemekte. Türkiye yakın zamanda Ukrayna'ya Bayraktar TB2 insansız hava araçları tedarik ettiği için Rusya'nın tepkisini çekmişti.