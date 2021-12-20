Reuters: Rusya, bazı Türkiye üreticilerinden meyve ithalatını geçici olarak durdurdu
Rusya, gıda güvenliğinin ihlali iddiasıyla 33 Türk ve İranlı üreticiden limon, mandalina, biber, üzüm ve narın dahil olduğu meyvelerin ithalatını askıya aldı.
Rusya'nın tüketici sağlığından sorumlu Rospotrebnadzor düzenleyici kurumu Türkiye'den ithal edilen 60 bin ton üzüm ve 10 bin 000 ton narın Rusya'ya girişinin engellendiğini açıkladı.
Bu tarz kısıtlamalar her ne kadar çoğu zaman siyasi motifli olarak görülseler de, Rusya bunu inkar ediyor.
Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler karmaşık bir seyir izlemekte. Türkiye yakın zamanda Ukrayna'ya Bayraktar TB2 insansız hava araçları tedarik ettiği için Rusya'nın tepkisini çekmişti.
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı
- Akaryakıta bugün dev zam geliyor
- Sarıkaya'dan ve tokat attığı gazeteciden açıklama
- Habertürk yayınında skandal anlar
- Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- Ekonomistlerden kara haber
- Hülya Avşar'dan tepki çeken sözler
- İzzet Altınmeşe'nin acı günü
- 'Söyleseydim içerdeydim' deyip anlattı
- Sahte içki ölümleri için emsal karar