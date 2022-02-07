Roma mezarlığında kafası kesilmiş onlarca iskelet bulundu

07 Şubat 2022 Pazartesi, 11:28

Fotoğraf: HS2

Bir Roma kasabasının bir kısmını ortaya çıkaran arkeolojik kazıda kafası kesilmiş düzinelerce iskelet bulundu. Birleşik Krallık'ın Aylesbury kentinin yakınlarındaki Fleet Marston'da yapılan kazı, HS2 yüksek hızlı demiryolu üzerinde çalışmalar sürerken gerçekleştirildi.

KAFALAR, BACAK ARASINA YERLEŞTİRİLMİŞ

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; arkeologların bölgedeki büyük mezarlıkta ortaya çıkardığı 425 cesedin yaklaşık 10'da birinin başları kesilmişti. Birçok örnekte kesilen başlar ölülerin bacaklarının arasına ya da ayaklarının yanına yerleştirilmişti.

Arkeologlar, bunun geç Roma dönemi için "seyrek rastlanan ama normal bir cenaze töreni" olabileceğini ya da bu cesetlerin suçlulara veya toplumdan dışlanmışlara ait olduğuna dair bir işaret olabileceğini belirtti.

50 kişilik ekip ayrıca zarlar, çanlar, kavanozlar, sikkeler, broşlar ve gıda mayalamaya dair kanıtlar da ortaya çıkardı.

Fotoğraf: HS2

Projenin üst düzey yöneticisi Richard Brown şunları söyledi:

"Kazı hem bu Roma kentinin özelliklerinin net bir şekilde belirlenmesini sağlamak hem de sakinlerinin çoğuyla ilgili çalışma yapmak açısından önemli."

Brown, kazının "Buckinghamshire'ın Roma dönemindeki nüfus haritasını ortaya çıkarmaya" katkı sağladığını söyledi.

VERİLER, BİR TİCARET BÖLGESİNİ İŞARET ETTİ

Buluntular, arkeologları Fleet Marston'ın dinin, kumarın ve içkinin günlük hayatın parçası olduğu bir ticaret bölgesi olduğuna inanmaya yöneltti. Bin 200'den fazla sikkenin yanı sıra kaşık, iğne ve broş gibi ev eşyalarının kalıntıları da keşfedildi.

Mezarlık, türünün Buckinghamshire'daki en büyük örneği oldu.

Londra'daki St James's Gardens gibi Hristiyan topraklarından çıkarılan cenazelerin aksine HS2'nun kazı alanında bulunan cesetleri yeniden gömmesi gerekmiyor. Cesetler ileri incelemeler için depoda tutuluyor.

Bir HS2 yüklenicisi adına çalışan Cotswold Archeology ve Oxford Archeology (Copa) tarafından yapılan kazı bir yıldan uzun sürdü. Fleet Marston, 2018'den beri Londra ve Birmingham arasındaki demiryolunun ilk ayağının güzergahında, HS2 tarafından incelenen 100'den fazla arkeolojik alan arasında yer alıyor.

HS2 Ltd'nin kültürel miras bölümünün başkanı Helen Wass şunları söyledi:

"HS2 arkeoloji programı, Britanya'nın zengin tarihiyle ilgili daha fazla bilgi edinmemizi sağladı."

"Fleet Marston'daki büyük Roma mezarlığı, Fleet Marston sakinleri ve daha genel anlamda Roma Britanyası hakkında ayrıntılı fikirler edinmemizi sağlayacak."

"Ortaya çıkarılan tüm insan kalıntılarına kıymet, özen ve saygı çerçevesinde muamele edilecek ve keşiflerimizi toplumla da paylaşacağız."

Bununla birlikte, 10 milyar sterlinlik tartışmalı yüksek hızlı demiryolunu eleştirenler, HS2'yu halkla ilişkiler adına yanıltıcı propaganda yapmakla suçladı. Bu eleştirmenlere göre yeni keşifler, tarihi yerlerin üzerinden "buldozerle geçildiği" sırada duyuruldu.

Stop HS2 (HS2'yu Durdurun) kampanya ekibinden Joe Rukin geçen yılki bir dizi kazının ardından The Independent'a şunları söylemişti:

"Arkeolojik buluntuların ortaya çıkması kaçınılmazdı ama burada suç, var olduğu bilinen çok sayıda alanın gerektiği gibi araştırılmaması ve uygun keşifler yapılmaksızın üstlerinden buldozerler geçilmesi. Bu, kayıp köylerin ya da Roma yerleşim yerlerinin olduğu bilinen bölgelerde bile yapılıyor."

Runkin sözlerine şöyle devam etmişti:

"En iyi yaptıkları şeyi yapıyorlar, yani PR. Bu da son derece olumsuz olaylarla, yani yok ettikleri tüm bu alanlarla ilgili lafı çevirmeleri ve bunu olumlu gibi göstermeleri anlamına geliyor."

HS2, gömülü arkeolojik bilgileri belirlemek için kapsamlı araştırmalar yürüttüğünü, Historic England ve yereldeki yetkili uzmanlarla birlikte çalıştığını bildirmişti. "Dikkat çeken arkeolojik alanlara itinayla" yaklaşıldığı ifade edilmişti.