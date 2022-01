Homo Erectus'un iskeletini bulmuştu: Paleoantropolog Richard Leakey yaşamını yitirdi

03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:45

Fotoğraf: Petr David Josek/AP



Homo Erectus'un iskeleti Turkana Boy'u ortaya çıkaran ünlü Kenyalı Paleoantropolog Richard Leakey, yaşamını yitirdi.

BirGün'de yer alan habere göre, insan türünün Afrika'da evrimleştiğini gösteren Leakey; 1972 yılında Homo Habilis'in kafatasını, 1975 yılında ise Turkana Boy adını verdiği Homo Erectus iskeletini bularak bilim dünyasına katkı sağlamıştı.

TIME dergisinin "How Man Became Man" (İnsan Nasıl İnsan Oldu) başlıklı sayısında Homo Habilis maketiyle verdiği kapak resmiyle tanınan Leakey, 1981 yılında "The Making of Mankind" adlı 7 bölümlük BBC dizisiyle tanınmıştı.

Cilt kanseri, böbrek ve karaciğer hastalığı yaşayan Leakey'nin ölümünü Kenya Başkanı Uhuru Kenyatta dünya kamuoyuna duyurdu.