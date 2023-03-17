Rus Deniz Kuvvetleri, denizaltıları seyir füzeleri ile donatmayı planlıyor

Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, Rus denizaltılarını seyir füzeleri ile donatmayı planladıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:42
Rus Deniz Kuvvetleri, denizaltıları seyir füzeleri ile donatmayı planlıyor
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Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, Krasnaya Zvezda gazetesine konuştu.

Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, "stratejik olanlar da dahil olmak üzere tüm Rus denizaltılarının Kalibr-PL seyir füzeleriyle donatılabileceğini" söyledi.

Yevmenov, füzelerin ikinci nesil denizaltılarda test edildiğini belirterek, "Bugün neredeyse tüm faal denizaltılar bunlarla silahlandırılabiliyor" dedi.

Yevmenov ayrıca, "stratejik denizaltı kruvazörlerinin de Kalibr füzeleriyle donatılabileceğini" dile getirdi.


Rusya denizaltı

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