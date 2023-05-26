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Rus güçleri, Dnipro'daki sağlık tesisini vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın bu sabah Dnipro kentindeki bir sağlık tesisine düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:26
Rus güçleri, Dnipro'daki sağlık tesisini vurdu: Ölü ve yaralılar var
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın bu sabah Dnipro kentindeki bir sağlık tesisine düzenlemesinin ardından açıklama yaptı.

Zelenski, saldırıda bir kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Zelenski, "Rus teröristler bir kez daha insani ve dürüst olan her şeye karşı savaşçı olduklarını teyit ettiler. Dnipro kentinde bir kliniğe roket saldırısı düzenlendi. Şu an itibariyle bir kişi öldü ve 15 kişi yaralandı. Bombardıman sonrası oluşan hasar giderilmeye ve yaralılar kurtarılmaya çalışılıyor. Gerekli tüm hizmetler devreye sokulmuştur" dedi.

 

Dnipro gece boyunca saldırılara maruz kalmıştı. Ukrayna güçleri, Rusya tarafından topraklarına gönderilen 10 füze ve 25 insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.


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