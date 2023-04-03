Şam’da bomba yüklü araç infilak etti

Suriye’nin başkenti Şam’da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 çocuğun yaralandığı belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:39
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Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyindeki El Mazzeh bölgesinde gece saatlerinde bomba yüklü sivil araç uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Patlamanın ardından alev alan aracın söndürülmesi için çevredekiler su dolu kovalarla müdahale ederken, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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