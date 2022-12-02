Scholz'dan NATO vurgusu: Avrupa güvenliğinin ana garantörü

02 Aralık 2022 Cuma, 09:24

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olaf Scholz, NATO'nun Avrupa'nın güvenliğinin ana garantörü olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda NATO'nun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Scholz, "NATO kolektif güvenliğimizin temel garantörü olmuştur ve olmaya devam etmektedir" dedi.

Finlandiya ve İsveç'e değinene Scholz, "Bir sonraki NATO zirvesinden önce, tıpkı Madrid'de birlikte kararlaştırdığımız gibi, Finlandiya ve İsveç'i yeni müttefikler olarak resmen karşılayabileceğimizi umuyorum" diye konuştu.