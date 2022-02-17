Şili, göçmen krizi nedeniyle kuzeyde olağanüstü hal ilan etti

17 Şubat 2022 Perşembe, 11:41

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera çarşamba günü, ülkenin kuzeyindeki dört eyalette anayasal olağanüstü hal ilan ederek, Silahlı Kuvvetlere sınır boyunca düzensiz göçü kontrol etmesi için özel yetkiler verdi. 15 gün sürecek ve iki hafta uzatılabilecek olağanüstü hal kapsamında Şili'nin Bolivya ve Peru ile olan kuzey sınırını korumak için 672 askeri personel ve 100 polis memuru görevlendirilecek.

Hükümete göre, Güney Amerika ülkesi Şili, izinsiz geçişler yoluyla göçmen akışının olağanüstü artması nedeniyle, özellikle Arica, Parinacota, Tamarugal ve El Loa eyaletlerinde bir "göç ve güvenlik krizi" ile karşı karşıya.

GÖÇ YASASI ÇIKARDI

Pinera yaptığı basın açıklamasında, polis ve ordunun devriye ve kontroller yapacağını, yeni gözlem noktaları kuracağını, insansız hava araçları konuşlandıracağını, gözetleme ve taşıma işleri için helikopterler, gece görüş kameraları, termal kameralar ve uydu iletişim ekipmanları kullanacağını açıkladı.

Pinera'ya göre, Şili kısa süre önce ülkedeki "göç akışını düzenlemeyi" amaçlayan bir göç yasası çıkardı. Pinera, soruna bir çözüm bulmak için komşu ülkeler Arjantin, Bolivya ve Peru ile görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Yeni düzenleme ile, ülkeye düzensiz giriş yapan kişiler yargılanmaya gerek olmadan derhal sınıra geri gönderilecek.