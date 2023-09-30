Slovenya'dan AB'ye çağrı: Genişlemeye ilişkin ortak karara varmalı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemeye ilişkin ortak bir karara varması gerektiğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 08:01
Slovenya'dan AB'ye çağrı: Genişlemeye ilişkin ortak karara varmalı
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İtalya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Yunanistan, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovenya ve İspanya'dan oluşan MED9 grubunun, Malta'nın başkenti Valetta'daki zirvesi, liderlerin ortak açıklamasıyla sona erdi.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, burada yaptığı açıklamada, "Yasa dışı göç söz konusu olduğunda, ileriye dönük bir çözüm bulmak istiyorsanız birlik olmanız gerekir. Hiçbir devlet, hiçbir ulus buna tek başına çözüm bulamaz" dedi.

Golob, mücadele edilmesi gereken bir diğer önemli hususun, iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Slovenya Başbakanı Golob, AB'nin genişlemeye ilişkin ortak karara varması gerektiğini ifade ederek "Batı Balkanlar için de çözüm bulmamız gerekiyor" diye konuştu.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de iklim değişikliğinin hayatları değiştirdiğini belirterek bu hususa daha fazla fon ayrılması gerektiğini kaydetti.


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