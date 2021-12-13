Son dakika | ABD'de silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var

Son dakika | ABD'nin Teksas eyaletinde bir cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 21:48
Son dakika | ABD'de silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var
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ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde cenaze töreni esnasında düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, bazısının durumu ciddi olan 13 kişi yaralı civardaki hastanelere kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Harris Bölge Şerifi Ed Gonzales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, zanlının törene araçla yaklaşarak rastgele ateş açtığını ve saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.



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