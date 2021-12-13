Son dakika | ABD'de silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var
Son dakika | ABD'nin Teksas eyaletinde bir cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde cenaze töreni esnasında düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, bazısının durumu ciddi olan 13 kişi yaralı civardaki hastanelere kaldırıldı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Harris Bölge Şerifi Ed Gonzales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, zanlının törene araçla yaklaşarak rastgele ateş açtığını ve saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
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