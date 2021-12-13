Son dakika | Omicran varyantı kaynaklı ilk ölüm!

13 Aralık 2021 Pazartesi, 14:51

İngiltere sağlık bakanı, koronavirüsün Omicron varyantının "olağanüstü hızda" yayıldığını ve Londra'da görülen vakaların %40'ının Omicron kaynaklı olduğunu söylerken, Başbakan Boris Johnson Omicron varyantı kaynaklı bir can kaybının gerçekleştiğini açıkladı.

Açıklama Sky Newste yer aldı.

Bakan, iki doz koronavirüs aşısı yaptıranların tam koruma altında olmadığını ve bu nedenle takviye dozu almaları gerektiğini belirtti.

İngiltere'de 27 Kasım'da tespit edilen Omicron kaynaklı ilk vakalardan bu yana katı kısıtlamalar uygulamaya başlayan Başbakan Boris Johnson dün yaptığı açıklamada "yeni vaka dalgası" ile karşı karşıya olduklarını ifade etmişti.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, bugün Sky News'da "Omicron hakkında bildiğimiz şu ki... Olağanüstü bir hızda yayılıyor. Daha önce böyle bir şey görmedik. İki-üç günde bir vakalar iki katına çıkıyor" dedi.

Hükümete göre yayılmayı önleyici tedbirler alınmaması halinde ay sonuna kadar bir milyon insanın Omicron ile enfekte olabileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanları Omicron varyantının iki doz aşıya karşı dayanıklı olabileceğini açıklamıştı. Cuma günü açıklanan veriler üç doz aşının ise %70 korucuyuluk sağladığını gösterdi.

Javid, "Bu da 'yeni vaka dalgası' ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bir kez daha virüs ile aşı arasında bir yarışın ortasındayız" dedi.