Son dakika | Omicran varyantı kaynaklı ilk ölüm!
Son dakika | Başbakan Boris Johnson, Britanya'da koronavirüsün Omicron varyantına ilk can kaybının verildiğini duyurdu.
İngiltere sağlık bakanı, koronavirüsün Omicron varyantının "olağanüstü hızda" yayıldığını ve Londra'da görülen vakaların %40'ının Omicron kaynaklı olduğunu söylerken, Başbakan Boris Johnson Omicron varyantı kaynaklı bir can kaybının gerçekleştiğini açıkladı.
Açıklama Sky Newste yer aldı.
Bakan, iki doz koronavirüs aşısı yaptıranların tam koruma altında olmadığını ve bu nedenle takviye dozu almaları gerektiğini belirtti.
İngiltere'de 27 Kasım'da tespit edilen Omicron kaynaklı ilk vakalardan bu yana katı kısıtlamalar uygulamaya başlayan Başbakan Boris Johnson dün yaptığı açıklamada "yeni vaka dalgası" ile karşı karşıya olduklarını ifade etmişti.
Sağlık Bakanı Sajid Javid, bugün Sky News'da "Omicron hakkında bildiğimiz şu ki... Olağanüstü bir hızda yayılıyor. Daha önce böyle bir şey görmedik. İki-üç günde bir vakalar iki katına çıkıyor" dedi.
Hükümete göre yayılmayı önleyici tedbirler alınmaması halinde ay sonuna kadar bir milyon insanın Omicron ile enfekte olabileceği tahmin ediliyor.
Bilim insanları Omicron varyantının iki doz aşıya karşı dayanıklı olabileceğini açıklamıştı. Cuma günü açıklanan veriler üç doz aşının ise %70 korucuyuluk sağladığını gösterdi.
Javid, "Bu da 'yeni vaka dalgası' ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bir kez daha virüs ile aşı arasında bir yarışın ortasındayız" dedi.
Video Haberler
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
En Çok Okunan Haberler
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Arınç canlı yayını terk etti
- Bakan Özer'den uzaktan eğitim değerlendirmesi
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Peker aylar sonra kamera karşısında
- Son ankette 3 parti dikkat çekti
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın iddiası!
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- Ünlü oyuncu saldırıya uğradı