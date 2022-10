Son Dakika... Kiev'in merkezinde patlama: Ölü ve yaralılar var

10 Ekim 2022 Pazartesi, 08:37

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üç kişinin hayatını kaybettiği Kırım Köprüsü patlamasından Ukrayna'yı sorumlu tutmasının ardından Kiev'in merkezinde bu sabah peş peşe patlamalar yaşandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Kiev'in merkezindeki Şevçenko bölgesinde birkaç patlamanın yaşandığını belirtti. Reuters muhabiri kent merkezindeki binalarda yoğun dumanlar yükseldiğini bildirdi.

Fransız AFP haber ajansı kentte üç patlamanın yaşandığını aktardı. Patlamaların yerel saatle 08.15'te meydana geldiği ve patlamalardan yaklaşık bir saat önce kentte hava saldırısı yapılacağına dair uyarı niteliğindeki sirenlerin çaldığı belirtildi.

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, Telegram kanalı ile Kiev'de yaşayan yurttaşları uyardı:

"Hava saldırısı devam ediyor, herkesin sakin olmasını ve sığınaklarda kalmasını rica ediyorum. Bölgede hava savunma sistemleri devreye alındı. Sirenlerin çalmaya devam ettiğini vurguluyorum. Sirenleri görmezden gelmeyin ve sığınaklarda kalın. İniş alanlarının fotoğrafını veya videosunu çekmeyin. İnsanların hayatı buna bağlı. Dayanalım"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, başkent Kiev'de gerçekleşen patlamalar sonucunda ölülerin ve yaralıların olduğunu söyledi. Zelenski, "Ukrayna'yı yeryüzünden silmeye çalışıyorlar" diyerek Rusya'yı suçladı.

Zelenski, Telegram üzerinden yayınladığı paylaşımda "Bizi yok etmeye ve yeryüzünden silmeye çalışıyorlar... Zaporijya'da evinde uyuyan insanları, Kiev ve Dnipro'da işe giden insanları öldürün!" dedi.

Zelenski ayrıca "Ukranya genelinden hava saldırısı sirenleri çalmaya devam ediyor. Füzeler vuruluyor ama maalesef ölü ve yaralılar var" ifadesinde bulundu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Öte yandan patlamada çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı açıklandı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Başdanışmanı Anton Geraşenko, patlamaların Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin ofisinin yakınlarında gerçekleştiğini ifade etti.

PUTİN DOĞRUDAN SUÇLADI

Rusya'ya bağlı RIA haber ajansı, geçen cumartesi günü erken saatlerde Kırım'daki Kerç Köprüsü'nde yakıt dolu bir tankerin infilak ettiğini duyurdu. Ukrayna kaynakları haberi patlama olarak geçti. Ancak daha sonra, Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada, bomba yüklü kamyonla düzenlendiği söylenen saldırıda, yakıt taşıyan yedi vagonun alev alması sonucu “köprünün iki bölümünün kısmen çöktüğü” belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrikin ile dün özel bir toplantıda bir araya gelen Rusya lideri Putin, Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamadan Kiev Yönetimi'ni sorumlu tuttu.

Putin "Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik sivil altyapısını hedefleyen bir terör saldırısıydı. Müsebbipleri, failleri, sipariş verenleri Ukrayna gizli servisleriydi'' ifadelerini kullandı.

Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrikin, Ukrayna gizli servisinin Rus vatandaşları ve yabancılardan yardım aldığı konusunda Putin'e bilgi verdi.

Bastrikin, ''Bu bombalamanın amaçlarına yönelik soruşturmamızı sürdürüyoruz. Şüphesiz ki terör özelliği taşıyor. Bu bir terör saldırısıydı. Elimizdeki tüm veriler kesin bir sonuca varmamıza izin veriyor ki bu Ukrayna gizli servislerince hazırlanan bir terör saldırısıydı. Bu terör saldırısının amacı, Rusya için büyük önem taşıyan sivil altyapının geniş bir parçasını imha etmek etmektir" dedi.

UKRAYNA 'BAŞLANGIÇ' DEMİŞTİ

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak köprüdeki hasarı "başlangıç" diye tanımladı ancak doğrudan Ukrayna'nın sorumlu olduğunu söylememişti.

Podolyak Twitter mesajında, "Yasadışı her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya işgal ettiği her yerden sürülmeli" ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da Kırım Köprüsü'ndeki patlamayı Rus gemisi Moskva'nın Nisan ayında batırılmasıyla kıyaslamıştı.