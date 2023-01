Son Dakika... Kudüs'te yeni silahlı saldırı: Yaralılar var

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bugün yeni bir saldırı meydana geldi.

Filistinli olduğu belirtilen 13 yaşında bir çocuğun, Doğu Kudüs'ün Silvan bölgesinde çevreye ateş açarak en az iki kişiyi yaraladığı bildirildi.

??Reports confirmed that terrorist in shooting attack in Jerusalem on Saturday morning was a 13-year-old from the east Jerusalem neighborhood of Silwan



The terrorist was shot and wounded during the attack and transported to hospital pic.twitter.com/YQJFor0qRt