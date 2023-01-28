Son Dakika... Kudüs'te yeni silahlı saldırı: Yaralılar var

Son Dakika... İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün Silvan bölgesinde yeni silahlı saldırı meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 13:21
Son Dakika... Kudüs'te yeni silahlı saldırı: Yaralılar var
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İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bugün yeni bir saldırı meydana geldi.

Filistinli olduğu belirtilen 13 yaşında bir çocuğun, Doğu Kudüs'ün Silvan bölgesinde çevreye ateş açarak en az iki kişiyi yaraladığı bildirildi.

 

Silahlı saldırıda 23 ve 47 yaşlarında en az iki kişinin vücutlarının üst kısmından yaralandığı kaydedildi.

Saldırganın, polisler tarafından vurularak, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, soruşturma başlatıldı.

Öte yandan son 24 saatte gerçekleşen saldırıların ardından, İsrail polisinin Kudüs'te "olağanüstü olaylara anında tepki verilebilmesi için kalıcı güvenlik ekiplerinin bulunması" kararı aldığı belirtildi.


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