Son Dakika: Rusya, Belarus'taki müzakere için Ukrayna'ya 15.00’e kadar süre verdi
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna tarafına Belarus'taki müzakereler için saat 15.00’e kadar süre tanıdıklarını ve olumsuz yanıt almaları durumunda yaşananların sorumlusu olarak Ukrayna’nın görüleceğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna tarafına Belarus'taki müzakereler için saat 15.00’e kadar süre tanıdıklarını ve olumsuz yanıt almaları durumunda yaşananların sorumlusu olarak Ukrayna’nın görüleceğini duyurdu.
Rusya ile Ukrayna arasında müzakere tartışması sürüyor. Rusya müzakereler için Belarus'u işaret ederken, Ukrayna ise tarafsız ülkeler olarak Türkiye, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya'yı önerdi.
Müzakere için yaşanan anlaşmazlıktan sonra Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, “Sakin bir şekilde şunu öneriyoruz, saat 15.00'e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel'deki müzakereler için yanıtını bekliyoruz. Teyitten sonra hemen oraya geçip müzakereci arkadaşlarımızla buluşacağız. Barıştan yanayız. Müzakerenin reddedilmesi durumunda dökülen kanın tüm sorumluluğu Ukrayna tarafında olacaktır” ifadelerini kullandı.
RUS HEYET BELARUS'TA
Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rus heyetinin Ukrayna ile müzakerede bulunmak üzere Belarus'a geldiğini açıklamıştı. Peskov, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı yönetimi de dahil olmak üzere resmi kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılarla görüşmek üzere Belarus'a geldi. Görüşmelere Belarus'un Gomel şehrinde başlamaya hazırız” demişti.
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