Son Dakika: Zelenski, Lukaşenko ile görüştü
Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile konuştuğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Telegram kanalında, Belarus lideri Aleksandr Lukashenko ile görüştüğünü duyurdu. Konuşmanın ayrıntılarına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.
Bugün erken saatlerde Rusya'nın Belarus'ta görüşme teklifini reddeden Zelenski, Minsk topraklarının Rus işgalinde suç ortağı olduğunu, ancak kapıyı başka yerlerde müzakerelere açık bıraktığını söylemişt. Kremlin, Rus heyetinin Ukraynalılarla görüşmek için Belarus'a ulaştığını açıklamasının ardından açıklama yapmış olan Zelenski, Rusya ile müzakereler için Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önermişti.
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