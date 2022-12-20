Sudan'da devrik lider Beşir, darbenin sorumluluğunu üstlendi: Amacımız halka hizmetti

20 Aralık 2022 Salı, 17:48

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, tutuklu eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşmasına başkent Hartum'daki Polis Eğitim Enstitüsü'ndeki mahkemede devam edildi.

Beşir, mahkemedeki ifadesinde, iktidarı dönemindeki ulusal mutabakat, barış, petrol çıkartılması ve altyapı ile ilgili icraatlarından bahsettikten sonra, "30 Haziran 1989 olaylarından sonra, ülkede barış ve ulusal uzlaşıyı sağlamak amacıyla 77 parti liderini diyaloğa davet ettik. Barışa önem verdik çünkü barış, ülkedeki sorunları çözmenin anahtarıdır ve bunun için çaba gösterdik" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ HALKA HİZMETTİ"

Büyük başarılar elde ettiklerini ve amaçlarının Sudan halkına hizmet etmek olduğunu ileri süren Beşir, "Hedefimiz iktidar değildi. Haziran 1989 olaylarının tüm sorumluluğunu üstleniyorum" diye konuştu.

Beşir, 1989 darbesinde sivillerin de rol aldığı iddialarını reddetti.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

HALK AYAKLANMASIYLA İKTİDARI BIRAKTI

Beşir'in 1989'da Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı. Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyinin Başkanlığına Beşir'i getirmişti. Beşir, 6 Ekim 1993'te kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Beşir, 17 Nisan 2019’da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Sanıklar arasında eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha, eski Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed Huseyin, Halk Kongresi Partisi yöneticilerinden Ali el-Hac, İbrahim es-Senusi, Ömer Abdulmaruf ile dönemin etkili isimlerinden Ali Osman, Nafi Ali Nafi ve Avad Ahmed el-Caz da yer alıyor.