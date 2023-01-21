Trans erkek çocuk doğurduğunu iddia etti

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 22:59

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 22:59

Posta'nın Daily Mail'e dayandırdığı haberine göre, Seattle şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Wakefield, dokuz yıllık testosteron tedavisine ara verdikten sonra tek gecelik bir ilişkinin ardından 2020 yılında ilk çocuğunu doğurduğunu iddia etti. Kadın üreme organlarıyla dünyaya gelen Wakefield, kendini trans-maskülin olarak tanımlıyor.

Baba Wakefield, iki yıl önce testosteron ilaçlarını kullanmayı bırakmaya karar vermesinin ardından isimsiz bir adamla yaşadığı ilişkinin ardından hamile kaldığını ve dokuz ay içinde, şimdi iki yaşında olan Wilder isimli bebeği doğurduğunu söyledi.