Trump'tan 3. doz açıklaması: Taraftarları yuhaladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta katıldığı bir etkinlikte Covid-19 aşısının hatırlatma dozunu olduğunu söyleyince, taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.
Trump, eski Fox News Sunucusu Billy O'Reilly'nin hazırlayıp sunduğu canlı röportaj programının Dallas'ta düzenlenen bölümüne konuk oldu.
O'Reilly'nin "Covid-19 aşısının hatırlatma dozunu oldunuz mu?" sorusuna Trump, "Evet, onu da oldum" yanıtını verdi.
"HAYIR HAYIR, YAPMAYIN"
Trump'ın yanıtı üzerine programı canlı izlemeye gelen seyirciler, Trump'ı yuhalamaya başladı. Trump ise kalabalığı "Hayır hayır yapmayın" diyerek yatıştırmaya çalıştı.
ABD'de uygulanan aşı zorunluluklarına karşı çıkan Trump, diğer yandan ABD'de aşı geliştirilmesinin kendi başarısı olduğunu belirtiyor ve halkı aşıya teşvik ediyor.
Trump yanlıları ve Cumhuriyetçiler, ülkede aşı olmayı reddeden grubun da çoğunluğunu oluşturuyor.
Video Haberler
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
- İstanbul'a AKOM'dan kar uyarısı
- Asgari ücretle ilgili kritik gelişme
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Akaryakıt zamları durduruldu
- Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Sezai Aydın yaşamını yitirdi
- Tevfik Göksu fena yakalandı
- Hakan Ural: Erdoğan'ı sevdiğim için hedef gösteriliyorum