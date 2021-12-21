Trump'tan 3. doz açıklaması: Taraftarları yuhaladı

21 Aralık 2021 Salı, 10:42

Trump, eski Fox News Sunucusu Billy O'Reilly'nin hazırlayıp sunduğu canlı röportaj programının Dallas'ta düzenlenen bölümüne konuk oldu.

O'Reilly'nin "Covid-19 aşısının hatırlatma dozunu oldunuz mu?" sorusuna Trump, "Evet, onu da oldum" yanıtını verdi.

"HAYIR HAYIR, YAPMAYIN"

Trump'ın yanıtı üzerine programı canlı izlemeye gelen seyirciler, Trump'ı yuhalamaya başladı. Trump ise kalabalığı "Hayır hayır yapmayın" diyerek yatıştırmaya çalıştı.

ABD'de uygulanan aşı zorunluluklarına karşı çıkan Trump, diğer yandan ABD'de aşı geliştirilmesinin kendi başarısı olduğunu belirtiyor ve halkı aşıya teşvik ediyor.

Trump yanlıları ve Cumhuriyetçiler, ülkede aşı olmayı reddeden grubun da çoğunluğunu oluşturuyor.