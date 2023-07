Tupac Shakur cinayeti: 27 yıl önceki cinayetin soruşturmasında bir ev arandı

Yayınlanma: 19.07.2023 - 03:09

ABD’nin Nevada eyaletinde polis, rapçi Tupac Shakur’un hala çözülemeyen cinayetiyle bağlantılı olarak bir evde arama yapıldığını doğruladı.

Dedektifler, Shakur’un Eylül 1996’da vurulduğu Las Vegas kentinin banliyölerinden Henderson’daki bir evde arama yaptı.

Las Vegas Polisi, devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek başka bir ayrıntı vermedi.

Shakur, öldürüldüğünde 25 yaşındaydı.

Cinayetin ardından herhangi bir zanlı tutuklanmadı.

Aranan evin, Shakur’un bir aracın içinden açılan ateşle öldürüldüğü Las Vegas kentine 32 kilometre uzağında olduğu kaydedildi.

Las Vegas Polisi’nin yazılı açıklamasında “Devam eden Tupac Shakur cinayeti soruşturmasında, 17 Temmuz 2023’te bir evin arandığını teyit edebiliriz. Şu anda başka bir açıklama yapılmayacak” denildi.

Las Vegas Polisi’nden Teğmen Jason Johansson, Las Vegas Review Journal gazetesine yaptığı açıklamada, dedektiflerin bir kez daha cinayeti çözmeye çalıştığını kaydetti.

Johansson “Çözülememiş bir vaka ve umarım bir gün bunu değiştirebiliriz” dedi.

Sahne ismi 2Pac olan Shacur, ilk albümünü 1991’de çıkartmış ve California Love, All Eyez on Me, Changes ve I Ain't Mad at Cha gibi şarkıları hit olmuştu.

Shakur, aracında kırmızı ışıkta beklerken dört el ateş açılmasından bir hafta sonra, 13 Eylül 1996’da ölmüştü.

Shakur dünya genelinde 75 milyondan fazla albüm satmıştı.