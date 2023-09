Yayınlanma: 30.09.2023 - 19:06

Güncelleme: 30.09.2023 - 19:06

Tupac Shakur, 27 yıl önce hayatına veda etti. 25 yaşında yaşamını yitiren dünyaca ünlü rap müzik sanatçısının yaşamı merak edilliyor. Tupac Shakur kim, nereli? Tupac Shakur neden öldü? İşte Tupac Shakur'un yaşamı...

TUPAC SHAKUR KİM?

Tupac Amaru Shakur 16 Haziran 1971 tarihinde New York'ta doğdu. 2007 itibarıyla Tupac Shakur, 75 milyon üzerinde albüm satmayı başardı. Genç yaşta ölmesine rağmen bu başarıyı yakalayarak En Çok Satan Müzik Sanatçıları listesine girdi. Rolling Stone dergisi tarafından Tüm Zamanların En Büyük 86. Sanatçısı seçildi. 7 Eylül 1996'da Las Vegas, Nevada'da 4 kez vurularak hastaneye kaldırıldı. 6 gün sonra solunum ve kalp yetmezliği tanısıyla öldü.

TUPAC SHAKUR'UN KARİYERİ...

Kariyerinin ilk yıllarında Tupac, katıldığı Digital Underground isimli grupta ilk başlarda sahne elemanı ve arka plan dansçısı olarak görev yaparken daha sonra MC'liğe geçti. İlk resmî şarkısı olan Same Song'u Shock G ile seslendirdi. Grubun başarılı olmasıyla Tupac, 2Pacalypse Now adlı ilk albümünü çıkardı.

"Juice" isimli filmde rol almayı başaran Tupac 1993 yılında ikinci albümünü çıkardı. Tupac'ın oyunculuk kariyeri ise Janet Jackson'la oynadığı Poetic Justice filminde doruğa çıktı. Above The Rim adlı filmde de rol alarak oyunculuğunu geliştirdi.

TUPAC SHAKUR NEDEN ÖLDÜ?

7 Eylül 1996 tarihinde Tupac, Suge Knight ve Death Row Records grubu Las Vegas'ta bulunan MGM Grand Oteli'nde Mike Tyson - Bruce Seldon boks maçını izlemeye gitti. Maçtan sonra grup, otelin lobisinde Crips çetesinden Orlando Anderson'u gördü. Çıkan kavgada James Rosemond grubu Orlando Anderson'u feci şekilde dövdü. Olaydan sonra Tupac ve Suge Knight eğlenmek için Club 662 isimli kulübe gitmek üzere hazırlandı. Tupac, Suge Knight'ın sürdüğü araçta ön koltukta oturuyordu ve arkalarında da arkadaşlarından ve korumalarından oluşan uzun bir konvoy vardı.

Vurulmasından 20 dakika önce araç kırmızı ışıkta dururken, fotoğrafçının biri Tupac'ın ünlü son fotoğrafını çekti.

Suge Knight'ın aracı kırmızı ışıkta dururken aracın sağından yaklaşan bir araba, Suge ve Tupac'ın yanında durdu ve arka koltukta oturan kimliği belirsiz biri tarafından mermi yağmuruna tutuldu. Tupac'a 4 adet mermi isabet etti. Mermilerin biri sağ akciğerine isabet etti. Suge Knight ise sadece başına aldığı sıyrıkla kurtuldu. Tupac derhal hastaneye kaldırıldı. Birçok ameliyata alındı. İç kanamayı durdurabilmek için doktorlar son çare olarak sağ akciğerini aldı. 6 gün süren mücadeleden sonra Tupac'ın vücudu pes etti ve 13 Eylül 1996 tarihinde saat 16:03'te hayata veda etti.

27 yıl aradan sonra Tupac Shakur’un cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Las Vegas polisi bir kişiyi tutukladığını duyurdu.

TUPAC SHAKUR'UN ALBÜMLERİ NELER?

1991 - 2Pacalypse Now

1993 - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.

1995 - Me Against the World

1996 - All Eyez on Me

1996 - The Don Killuminati: The 7 Day Theory

1997 - R U Still Down? (Remember Me)

1999 - Still I Rise

2001 - Until the End of Time

2002 - Better Dayz

2004 - Loyal to the Game

2006 - Pac's Life