Türkiye ile BAE arasında 'Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl sonra ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyareti kapsamında (BAE) ile 'Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü' imzalandığı belirtildi. Protokolün imzalandığını sosyal medya hesabından duyuran Altun, "Bu önemli protokolle birlikte iki ülke, medya ve iletişim alanında güçlerini birleştirecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında Türkiye ile BAE Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü imzalandı.
Türkiye adına İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BAE adına Medya Ofisi Başkanı Saeed al Eter'in imzaladığı protokol ile iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin artırılmasının, medya ve iletişim alanlarında ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
AMAÇ 'DAHA YAKINDAN TANIMAK'
Protokole göre iki ülke, birbirlerinin mevcut ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal hayatlarını daha yakından tanımak ve iletişim faaliyetleri hakkında görüş alışverişini sağlamak amacıyla her yıl medya ve iletişim dünyasından temsilcilerin karşılıklı ziyaretlerini teşvik edecek.
Türkiye ve BAE'den medya mensupları ve kanaat önderlerinin periyodik olarak bir araya gelmesini sağlayarak ortak etkinlikler düzenlenecek.
Ayrıca iki ülkenin genç gazeteci ve medya mensupları ile teknik elemanlarına karşılıklı staj ve eğitim imkanları sağlanması yönünde girişimde bulunulacak. Tarafların ülkelerinde mesleki çalışmalarını yürüten diğer ülkenin medya mensuplarına da gerekli yardım ve kolaylığı sağlanacak.
"İKİ ÜLKE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRECEK"
İki ülkenin gerekli iç yasal usullerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe gireceği belirtilen protokülle ilgili İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Altun, yaptığı paylaşımda, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Medya ve İletişim Alanlarında bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu önemli protokolle birlikte iki ülke, medya ve iletişim alanında güçlerini birleştirecek. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
SEDAT PEKER BAE'DE BULUNUYOR
Öte yandan Sedat Peker, nisan ayında başladığı ve Türkiye'deki bir dizi suç örgütü ve yolsuzluk olaylarıyla ilgili ifşaatlarını Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayınlıyordu.
YouTube kanalından yayın yapan Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım gibi birçok isimle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atmış ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Geçen günlerde Kıbrıs'ta öldürülen kumarhaneci Halil Falyalı'yı gündeme getiren Peker, bir süredir, iddiaya göre Türkiye ile yakınlaşma sonrası BAE devletinin baskılarıyla ifşaatlarına son vermişti.
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