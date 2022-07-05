Türkiye NATO üyeliği için yeşil ışık yaktı, gözler İsveç ve Finlandiya’ya çevrildi

05 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Madrid’de geçen hafta toplanan NATO Liderler Zirvesi’nde İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğe davet edilmesiyle iki ülke için süreç resmen başladı. Buna karşın Türkiye, NATO üyeliğinin TBMM onayına bağlı olduğu vurgusuyla iki ülkenin zirve öncesi imzalanan üçlü protokolde taahhütte bulunduğu adımları atıp atmayacağı konusunun yakından takip edileceği mesajını veriyor. Üçlü bildiride terör örgütü PKK ile Suriye uzantıları PYD ve YPG’ye, ayrıca FETÖ’ye destek vermeyeceğini taahhüt eden ve Türkiye’nin iade istemlerinin “işleme konulacağını” bildiren Stockholm ve Helsinki ile Ankara arasında NATO’ya tam üye olana kadar geçen sürede pazarlıkların devam etmesi bekleniyor.

‘TAMAMI KARŞILANMAYABİLİR’

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Türkiye’nin eski NATO Daimi Temsilcisi emekli büyükelçi Ümit Pamir, İsveç ve Finlandiya’nın katılım protokolünün, Türkiye’nin de aralarında bulunuduğu 30 NATO ülkesinin meclislerinde onaylanacağına dikkat çekerek “Onaylanma safhasına kadar Türkiye, bu iki ülkenin verdiği sözleri ne ölçüde yerine getirdiğini değerlendirecektir. Burada mühim olan, iki ülkenin Türkiye’yi tatmin edecek bazı adımları atıp atmayacakları, bunlar zaman içinde ortaya çıkacaktır” dedi. İki ülkenin üçlü bildiride kayıt altına alınan Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırmaları konusunda bir sorun çıkmasının beklenmediğini, ancak Avrupa İade Sözleşmesi’ne uygun şekilde işleme konulacağı belirtilen iade istemlerinin tamamının karşılanmayabileceğini vurgulayan Pamir, “Fakat İsveç ve Finlandiya bir ölçüde Türkiye’yi tatmin edecek adımlar atacaklardır” diye konuştu.

‘ZAPTA GEÇEBİLİR’

Üçlü muhtıranın bu aşamada sadece Türkiye, İsveç ve Finlandiya’yı ilgilendirdiğini ve NATO’yu bağlayan bir yanı bulunmadığını söyleyen Pamir, “Fakat bu belge, Türkiye tarafından bir NATO belgesi haline getirilebilir. İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğinin onaylanmasına ilişkin NATO Konseyi’ne geldiğinde Türkiye, ‘Bu üyelikleri üçlü muhtıradaki anlayışla onaylıyorum’ diyebilir, ayrıca belgenin NATO belgesi olarak zapta geçirilmesi talep edilebilir” değerlendirmesinde bulundu.