Üç Rus vatandaşı 'vatana ihanet' suçlamasından gözaltına alındı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:12

Güncelleme: 31.07.2023 - 11:12

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Voronej Bölgesi'nde üç kişiyi "vatana ihanet" şüphesiyle gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişiler, Rus askeri tesislerine ilişkin verileri Rusya'da yasaklı olan Ukraynalı milliyetçi örgüt Sağ Sektör'e aktarmakla suçlandı.

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Voronej Bölgesi'nde ikamet eden ve Rusya'nın güvenliğine karşı Ukraynalı milliyetçi örgüt Sağ Sektör'ün temsilcilerine yardım etmek suretiyle vatana ihanet suçuna karışan üç Rus vatandaşının yasadışı faaliyetleri bastırılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Gözaltına alınan vatandaşların Rus askeri tesisleri ve ulaşım altyapısına ilişkin bilgileri milliyetçi örgüte aktardıkları tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan kişiler hakkında Rus Ceza Kanunu'nun 12 ila 20 yıl arasında hapis ya da ömür boyu hapis cezası öngören 275. Maddesi (vatana ihanet) uyarınca bir dava açıldı.

FSB, operasyonel arama tedbirlerinin ve soruşturma faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

SAĞ SEKTÖR

Sağ Sektör, Ukrayna'da bir milliyetçi siyasi partidir. Parti, Kasım 2013 tarihinde ülkedeki çeşitli milliyetçi örgütlerin birleşmesiyle kurulmuş olup, 22 Mart 2014 tarihinde bir siyasi parti haline geldi.

Yevromaydan olaylarında büyük bir rol oynayan Sağ Sektör, Rusya tarafından Neo-Nazi bir örgüt olmakla suçlanmaktadır.