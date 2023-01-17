Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç, gelen tepkilerin ardından istifa etti
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç istifa etti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Dnipro'da bir binaya füze isabet etmesinin "Ukrayna hava savunma güçlerinin hatası nedeniyle meydana gelmiş olabileceği" şeklindeki sözleri nedeniyle istifa ettiğini bildirdi.
Telegram hesabından, "İstifa mektubunu yazdım. Uygar davranış örneği göstermek istiyorum. Temel bir hata istifa gerektirir" paylaşımında bulunan Arestoviç, Dnipro sakinlerinden ve Ukrayna halkından da özür diledi.
NE OLMUŞTU?
14 Ocak'ta Dnipro kentinde 9 katlı konuta füze isabet etmiş, 40'tan fazla sivil hayatını kaybetmişti.
Ukrayna, saldırının Rus ordusu tarafından düzenlendiğini açıklamış, Rusya ise iddiaları yalanlamıştı.
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