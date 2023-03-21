Ukrayna, Putin'in Mariupol ziyaretini Hitler ile karşılaştırdı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 11:40

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 11:40

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, İtalyan Corriere della Sera gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İrina Veresçuk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılması önerilen telefon görüşmesini "önemli bir adım" olarak nitelendirerek, zamanlama konusunda "bilmiyorum, teyit bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Veresçuk, Çin'in Ukrayna'daki tutumuna işaret ederek, "Çin geleneksel olarak uzman bir oyuncu olarak dış politika izliyor. Pragmatizm ve denge ile çeşitli düzeylerde hareket eden bir devlet. Xi Jinping'in Rusya ile işbirliğini kolaylaştırmak için Batı ile açık bir çatışmaya girme niyetinde olduğunu sanmıyorum. Pekin ekonomik yaptırımları ve yeni gerilimleri göze almak istemiyor" diye konuştu.

"3 BİNİN ÜZERİNDE TUTUKLU VAR"

Rusya'nın, Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde Cenevre sözleşmelerini "ihlal etmeye devam ettiğini" savunan Veresçuk, "Örneğin, erkekler zorla askere alınıyor, pasaport değiştirme emri veriliyor, özel mülkler tahrip ediliyor ya da soyuluyor, okullarda Rus müfredatı dayatılıyor. Ancak en ciddi adaletsizliklerin sivil mahkumlara karşı yapıldığına inanıyorum. Elimizdeki listelere göre 3 binin üzerinde tutuklu var" dedi.

Veresçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mariupol'e yaptığı ziyarete ilişkin, "Hitler bile 1941'de askerleri tarafından geçici olarak işgal edilen Mariupol'u ziyaret etti ve sonunun nasıl olduğunu hatırlamakta fayda var. Bunlar sadece Putin'in zayıflığını göstermeye yarayan fotoğraflar, yakında emekli olmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.