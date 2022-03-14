Ukrayna: Rusya ile bugün müzakereler yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ön sonuçlarının ele alınması için bugün görüşme yapılacağını bildirdi.

AA
14 Mart 2022 Pazartesi, 01:51
Ukrayna: Rusya ile bugün müzakereler yapılacak
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Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerelerin çevrim içi olarak aralıksız devam ettiğini belirterek, çalışma gruplarının sürekli çalıştığını ve çeşitli konuların dikkat gerektirdiğini kaydetti.

Mihail Podolyak, "14 Mart'ta müzakerelerin ön sonuçlarını görüşmek için müzakereler yapılacak." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığını duyurmuştu.



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