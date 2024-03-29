Ukraynalı üst düzey askeri yetkiliye soruşturma: Skandal görüntüler sızdırıldı!
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rivne bölgesi Bölgesel Asker Alma Merkezi (TRC) şeflerinden birinin ofisinden bir videonun sosyal ağlarda yer alması nedeniyle resmi bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Ukraynalı üst düzey bir askeri yetkilinin, ofisinde iki farklı kadın askerle birlikte olduğu görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerdeki kişinin, Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Rivne Bölgesel Asker Alma Merkezi (TRC) baş komiseri Oleksandr Yarmoseviç olduğu tespit edildi.
Görüntüler, Rusya yanlısı Telegram kanallarında yayınlanırken, Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin görüntüler üzerine derhal soruşturma başlattığı bildirildi.
Ordinary working days of the chief military commissar of Rivne Oleksandr Yarmoshevich— NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2024
In the video he is kissing his colleagues (different ones). The ground forces are conducting a special check on this fact. pic.twitter.com/RdES9HSt4a
Videoyu ilk yayınlayanların Ukrayna karşıtı kanallar olduğu, videonun Rus blog yazarı Anatoli Shariy tarafından yayınlandığı belirtildi.
Shariy, Yarmoseviç ile alay ederek, "Sevişme, öpüşme, duvara yaslanma Yarmoseviç'in 'çalışma' programı etkileyici..." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Yarmoseviç'in "vatana ihanet" ettiği iddia edilirken, İspanya'da saklandığı ileri sürüldü.
Görüntülerin ne zaman ve nasıl çekildiği bilinmemekle birlikte, kameranın gizlice yerleştirildiği ve bunun araştırıldığı öğrenildi.
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