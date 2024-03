Ukraynalı üst düzey askeri yetkiliye soruşturma: Skandal görüntüler sızdırıldı!

Ukraynalı üst düzey bir askeri yetkilinin, ofisinde iki farklı kadın askerle birlikte olduğu görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerdeki kişinin, Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Rivne Bölgesel Asker Alma Merkezi (TRC) baş komiseri Oleksandr Yarmoseviç olduğu tespit edildi.

Görüntüler, Rusya yanlısı Telegram kanallarında yayınlanırken, Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin görüntüler üzerine derhal soruşturma başlattığı bildirildi.

Ordinary working days of the chief military commissar of Rivne Oleksandr Yarmoshevich



In the video he is kissing his colleagues (different ones). The ground forces are conducting a special check on this fact. pic.twitter.com/RdES9HSt4a