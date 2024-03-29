Ukraynalı üst düzey askeri yetkiliye soruşturma: Skandal görüntüler sızdırıldı!

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rivne bölgesi Bölgesel Asker Alma Merkezi (TRC) şeflerinden birinin ofisinden bir videonun sosyal ağlarda yer alması nedeniyle resmi bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:07
Ukraynalı üst düzey askeri yetkiliye soruşturma: Skandal görüntüler sızdırıldı!
Abone Ol google-news

Ukraynalı üst düzey bir askeri yetkilinin, ofisinde iki farklı kadın askerle birlikte olduğu görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerdeki kişinin, Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Rivne Bölgesel Asker Alma Merkezi (TRC) baş komiseri Oleksandr Yarmoseviç olduğu tespit edildi.

Görüntüler, Rusya yanlısı Telegram kanallarında yayınlanırken, Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin görüntüler üzerine derhal soruşturma başlattığı bildirildi.

 

Videoyu ilk yayınlayanların Ukrayna karşıtı kanallar olduğu, videonun Rus blog yazarı Anatoli Shariy tarafından yayınlandığı belirtildi.

Shariy, Yarmoseviç ile alay ederek, "Sevişme, öpüşme, duvara yaslanma Yarmoseviç'in 'çalışma' programı etkileyici..." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, Yarmoseviç'in "vatana ihanet" ettiği iddia edilirken, İspanya'da saklandığı ileri sürüldü.

Görüntülerin ne zaman ve nasıl çekildiği bilinmemekle birlikte, kameranın gizlice yerleştirildiği ve bunun araştırıldığı öğrenildi.


Ukrayna haberleri Rusya haberleri

İlgili Haberler

Fransa'nın savaşa gireceği iddiası büyüyor... Ukrayna’nın kaderi değişecek mi?

Fransa'nın savaşa gireceği iddiası büyüyor... Ukrayna’nın kaderi değişecek mi?
'Ukrayna'da cephe kızışabilir'

'Ukrayna'da cephe kızışabilir'
Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: Avrupa'da terörizmin yayılmasının merkezi

Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: Avrupa'da terörizmin yayılmasının merkezi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı

Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı
Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!

Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!
Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı?

Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı?
Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?

Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?
DEM Parti'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Bir açıklama yapsa bile...'

DEM Parti'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Bir açıklama yapsa bile...'
Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor
Erbakan ‘şartlarını’ açıkladı: ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’

Erbakan ‘şartlarını’ açıkladı: ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray’da Zaniolo gelişmesi!

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray’da Zaniolo gelişmesi!