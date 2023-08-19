Ukrayna'nın Novgorod saldırısında Rus savaş uçağı hasar aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Novgorod bölgesindeki askeri havalimanına Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda bir savaş uçağının hasar aldığını, havalimanında yangın çıktığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 16:27
Ukrayna'nın Novgorod saldırısında Rus savaş uçağı hasar aldı
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da (TSİ 10.00) Kiev rejimi, helikopter tipi İHA ile Novgorod bölgesindeki askeri havalimanına terör saldırısı gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi.

Saldırı sonucu bir savaş uçağının hasar aldığı belirtilen açıklamada, havalimanındaki park alanında da yangın çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığı bildirildi.


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