'Yalancı aşıklar' yakayı ele verdi: Milyonlarca dolar dolandırdılar!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 15:35

Güncelleme: 07.07.2024 - 15:35

Federal savcıların iddiasına göre, ABD vatandaşları Rosanna Lisa Stanley ve Gina Guy adlı iki kadın, böbrek ve karaciğer nakli masallarıyla yalnız yaşlı adamları kandırdı ve yaşlı adamlar, dolandırıcılara büyük paralar kaptırdı.

Yetkililer, aşk dolandırıcılığının 2009'dan bu yana 15 yıldır sürdüğünü söyledi.

Mahkeme belgelerine göre, dolandırıcı kadınlar, kurbanlarını "yüz yüze buluşmalar, telefon görüşmeleri, kısa mesajlar ve çevrimiçi tanışma platformları" aracılığıyla bulup tanıyıp kandırdılar.

Yetkililerin iddiasına göre, kendini falcı olarak tanıtan Lisa Stanley, 48 yaşındaki kurbanından, ona parasının "kötü etkilerle kirlendiğini" ve temiz olarak iade edeceğini söyledikten sonra 1 milyon dolardan (32 milyon 621 bin TL) fazla para aldı.

Savcılar, kurbanın 2009'dan 2020'ye kadar Stanley'nin Manhattan'daki sözde astroloji işine para transferleri yaptığını ve çekler verdiğini, Stanley'nin ise kurbana "istediği hayata ulaşmasına" yardımcı olabileceği sözünü verdiğini söyledi.

AŞIK OLAN KURBANLAR, SAHTE BÖBREK NAKİLLERİ…

Mahkeme kayıtlarına göre, Şubat 2023'te Manhattan'daki bir buluşma sırasında Stanley'e aşık olan bir başka kurban, Stanley'nin kendisiyle "özel ve romantik bir ilişki" içinde olduğuna inanıyordu.

Aşkından baygınlık geçiren üniversite son sınıf öğrencisi, Stanley'nin kirasını ve yaşam masraflarını ödemeye başladı ve onun isteği üzerine, belirli bir kredi kartı için çevrimiçi bankacılık kimlik bilgilerini teslim etti ve kartı ona verdi.

Mahkeme belgelerine göre Stanley, kurbanın şifresini değiştirdi, onunla paylaşmayı reddetti ve ardından "binlerce dolarlık harcama" yaptı. Ayrıca, Stanley’nin kurbanını Florida'daki sahte bir yemek şirketi için para ödemesi konusunda da kandırdığını söyledi.

Stanley, bir başka kişiyi de toplamda 555 bin dolar (18 milyon 101 bin TL) dolandırdı ve fonların 220 bin dolarını (7 milyon 176 milyon TL) bir tekne satın almak ve lüks aracının kredilerini ödemek için kullandı.

37 yaşındaki Gina Guy'ın, en az dört erkeğin kalbini çalarak 900 bin dolardan (29 milyon 359 bin TL) fazla dolandırdığı iddia ediliyor. Savcılar, Gina’nın birçok olayda böbrek nakli için paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini iddia etti.

25 HAZİRAN’DA YAKALANDILAR, KEFALETLE SERBEST KALDILAR

İskan kayıtlarına göre New York’ta, New Jersey ve Florida'da adresleri bulunan Stanley, 25 Haziran'da Miami Beach'te tutuklandı. Manhattan federal mahkeme dosyasında Gina Guy'ın da aynı gün New York’ta yakalandığı belirtiliyor. Her iki kadın da kara para aklama, banka dolandırıcılığı yaparak komplo kurmakla suçlanıyor.

Kadınların her biri 250 bin dolar (8 milyon 155 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı. Davaları ise halen devam ediyor.

New York Güney Bölgesi Federal Savcısı Damian Williams, yaptığı açıklamada, "Rosanna Lisa Stanley ve Gina Guy, sadece arkadaşlık arayan yaşlı kurbanlarını duygusuzca dolandırdılar. Kurbanlarının sırtından elde ettikleri milyonlarca doları lüks bir yaşam sürmek için kullandılar" dedi.