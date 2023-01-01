Yeni yıl mesajlı İHA saldırısı: 'Mutlu yıllar. Güm'

01 Ocak 2023 Pazar, 13:59

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna vatandaşları yeni yıl coşkusunu yaşamak için kısıtlı erişimin olduğu meydanlarda toplandı. Ukraynalılar, 2023'e girdikten yaklaşık 2 saat sonra kentte hava saldırısı gerçekleşti, patlamalar duyuldu.

DailyMail'de yer alan habere göre, Rusya'nın, yoğun füze ve intihar İHA'ları ile düzenlediği saldırının ardından, bir İHA'da yeni yıl mesajı yazıldığı öne sürüldü.

Kiev polis şefi Andriy Nebytov, Kiev'e gerçekleşen saldırı sonrası çekildiği iddia edilen bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, İHA'nın üzerinde "Mutlu Yıllar. Güm!" yazılı olduğu görüldü.

Nebytov ayrıca, "İHA enkazları, çocukların oynadığı bir alanda" dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İran yapımı Şahit insansız hava araçlarını imha ettiklerini açıklarken, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko gece yarısı düzenlenen saldırı da herhangi bir can kaybı olmadığını söyledi.

Akşam saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukraynalıların zafer kazanana kadar savaşacaklarını söylediği bir mesaj yayımlamıştı.