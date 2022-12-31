Rus güçleri Kiev'e saldırdı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 17:50

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, başkente yönelik bugün yapılan Rus saldırıları hakkındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kliçko, Kiev'in Solomyansk, Peçersk ve Holosiivsk semtlerinde meydana gelen patlamalarla ilgili "Rusya'nın, başkentteki sivil hedeflere yönelik saldırısı sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken 6'sına sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti" dedi.

Kliçko saldırılar nedeniyle başkentin bazı noktalarında sivil altyapıların hasar gördüğünü bildirdi.

Ukrayna basınına göre, ülkenin diğer şehirlerinde de patlama sesleri duyuldu.