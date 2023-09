Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Köprünün inşaatı 2024'te başlayacak

Yayınlanma: 30.09.2023 - 16:02

Güncelleme: 30.09.2023 - 16:03

Yunanistan'ın, Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, Parapolitika gazetesine verdiği röportajda, Türkiye ile olumlu seyreden ilişkileri ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye ile ikili ilişkilerde hassas konulara dokunulmadığına dikkat çeken Frangoyannis, ilişkilerin "ulaşım, çevre, küçük ve orta ölçekli işletmeler, turizm gibi ekonomi ve ticarette 29 alan üzerinde gelişmekte" olduğunu ifade etti.

Frangoyannis, pozitif gündemin ilk üç yılında ikili ticaretin kolaylaştırılması, turizmin canlandırılması ve sivil koruma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinde önemli adımlar atıldığını kaydetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, New York'taki görüşmelerinde de ikili ilişkilerde pozitif iklimin korunmasında mutabık kalındığını hatırlatan Frangoyannis, "Benim de muhatabım olan Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile biz de New York'ta son derece iyi ve özlü bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak amacımız 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Zirvede belli etkinlikler üzerine memorandum ve anlaşmaların imzalanması" diye konuştu.

Frangoyannis, pozitif gündemin iki ülke halkları açısından pratik fayda da sağlayacağını vurgulayarak, İspala sınırda, araçların geçişi için ikinci bir köprünün yapımına 2024'ün içinde başlanacağını, bu köprünün ulaşım ve ticarette büyük kolaylıklar sağlayacağını ifade etti.

İklim krizi ve düzensiz göç alanında da işbirliğinin şart olduğunu belirten Frangoyannis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki "sükunetin" devamına ilişkin de iyimser olduğunu kaydetti.