Zelenski: İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti

10 Aralık 2022 Cumartesi, 01:02

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna savaşında en şiddetli çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğünü kaydetti.

Donbas'ın kilit ilçeleri olan Bahmut, Soledar, Maryinka ve Kreminna'daki cephe hattında durumun çok zor olduğunu belirten Zelenski, "Bu bölgelerde artık uzun bir süredir ateşin ve merminin hasar vermediği bir yer kalmadı. İşgalciler, Bahmut kentini fiilen yok etti, onu yanmış enkaza dönüştürdü" ifadesini kullandı.