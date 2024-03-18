Zelenski'den Putin açıklaması: Lahey'de sanık sandalyesine oturmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “diktatör” olarak niteleyerek, “Bu şahıs Lahey'de sanık sandalyesine oturmalıdır. Bunu sağlamalıyız” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:33
Zelenski'den Putin açıklaması: Lahey'de sanık sandalyesine oturmalı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Rusya’da sona eren ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kazandığı seçime ilişkin açıklama yaptı.

Putin’e “diktatör” diyen Zelenski, “Rus diktatör yeni bir seçim simülasyonu yapıyor. Dünyadaki herkes, tarihte sık sık olduğu gibi, bu figürün sadece güce bağımlı hale geldiğini ve sonsuza kadar hükmetmek için elinden gelen her şeyi yaptığını anlıyor. Kişisel iktidarını uzatmak için yapmayacağı kötülük yoktur. Dünyada bundan kurtulabilecek hiç kimse yoktur. Bu duruma dur diyen ve demeye devam edecek olan her devlete, her lidere ve tüm uluslararası örgütlere minnettarım” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, işgal ettiği Ukrayna topraklarında yaptığı her şeyin “suç” olduğunu kaydeden Zelenski, şunları kaydetti:

“Rus katillerin bu savaşta ve Putin'in ömür boyu sürecek iktidarı uğruna yaptıkları her şey için adil bir cezalandırma yapılmalıdır. Putin'in korktuğu tek bir şey var, adalet. Bu seçim taklidinin hiçbir meşruiyeti yoktur ve olamaz da. Bu şahıs Lahey'de sanık sandalyesine oturmalıdır. Bunu sağlamalıyız.”


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