Iğdır’ın 9 köyünde eğitime bir gün ara verildi
Iğdır’da olumsuz hava koşulları sebebiyle merkeze bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildi.
Kente bağlı dağlık köylerde bugün etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Iğdır Valiliği bu nedenle merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor (Karaçomak), Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'
- Sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı