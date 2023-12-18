Iğdır’ın 9 köyünde eğitime bir gün ara verildi

Iğdır’da olumsuz hava koşulları sebebiyle merkeze bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildi.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 07:26
Iğdır’ın 9 köyünde eğitime bir gün ara verildi
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Kente bağlı dağlık köylerde bugün etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Iğdır Valiliği bu nedenle merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor (Karaçomak), Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. 


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