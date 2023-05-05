Öğretmenler klavye kırdı, atama istedi
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Mücadele Platformu ve Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası (Eğitim Söz-Sen), ataması yapılmayan bilişim teknolojileri öğretmenleri için Ankara’da basın açıklaması düzenledi. Öğretmenler, ek 55 bin atama istemlerini dile getirerek klavye kırdı.
Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer, mart ayı sonunda 45 bin yeni öğretmen atamalarının 8 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu. Daha sonra bu atama sayısı 48 bin 500’e çıkarıldı. Ancak atamalarda bilişim teknolojileri öğretmenlerine 217 kişilik kontenjan belirlendi. Bilişim teknoloji öğretmenleri, bu nedenle Ankara’da Ulus Atatürk Anıtı’nın önünde atama sayısının yetersizliğini protesto etti.
‘UCUBE SİSTEM BİTECEK’
MEB’in, atama kontenjanları dağıtımında adaletsiz davrandığını kaydeden Eğitim Söz-Sen Genel Başkanı Nihat Aydın, “2012-2016 arasında 1500 bilişim teknoloji öğretmeni atanırken bu yıllardan sonra çok düşük kontenjanlar verilmiştir. Bilişim yarının geleceği, bugünün ışığıdır” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması beklediklerini belirten Aydın, Öğretmenlik Meslek Yasası’nı da eleştirerek “MEB’in uyguladığı ucube sistem inanıyoruz ki bitecek” diye konuştu.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Starbucks fiyatlarına dev zam!
- Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu
- Cumhur'un adayından şoke eden sözler: Tahrikte son nokta
- Avantaj Gaziantep'in!
- İlçe Seçim Kurulu'ndan Erdoğan kararı
- AKP'li iş insanı isyan etti, zararını açıkladı
- MHP'li isim uyuşturucuyla yakalandı
- Soylu'nun iddiası yargıya taşınıyor
- LeMan dergisi o kapağı yeniden paylaştı!
- Sağduyu çağrısı yapan Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı