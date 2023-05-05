Öğretmenler klavye kırdı, atama istedi

Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 04:17

Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer, mart ayı sonunda 45 bin yeni öğretmen atamalarının 8 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu. Daha sonra bu atama sayısı 48 bin 500’e çıkarıldı. Ancak atamalarda bilişim teknolojileri öğretmenlerine 217 kişilik kontenjan belirlendi. Bilişim teknoloji öğretmenleri, bu nedenle Ankara’da Ulus Atatürk Anıtı’nın önünde atama sayısının yetersizliğini protesto etti.

‘UCUBE SİSTEM BİTECEK’

MEB’in, atama kontenjanları dağıtımında adaletsiz davrandığını kaydeden Eğitim Söz-Sen Genel Başkanı Nihat Aydın, “2012-2016 arasında 1500 bilişim teknoloji öğretmeni atanırken bu yıllardan sonra çok düşük kontenjanlar verilmiştir. Bilişim yarının geleceği, bugünün ışığıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması beklediklerini belirten Aydın, Öğretmenlik Meslek Yasası’nı da eleştirerek “MEB’in uyguladığı ucube sistem inanıyoruz ki bitecek” diye konuştu.



