Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ni AKP bayraklarıyla donattılar!: Eğitimciler tepki gösterdi

Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:08

Güncelleme: 23.08.2024 - 14:31

AKP Osmaniye İl Başkanlığı’nın Osmaniye Ata Korkut Üniversitesi’nde yapacağı toplantı öncesi üniversite AKP bayraklarıyla donatıldı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kampüsü içinde bulunan '15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenecek AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı için üniversite adeta AKP İl Başkanlığı gibi süslendi.

Bazı temaslar için Osmaniye’ye gelecek olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun da katılacağı toplantı için asılan AKP bayrakları tepki çekti.

''REKTÖR KİME YARANIYOR'?'

Konu hakkında Eğitim İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, “Üniversite AKP’nin mi ya da rektör kime yaranıyor? Bakan AKP’nin mı bakanı? Bilim yuvalarımıza parti bayrak asılması doğru değil” ifadelerini kullandı.

‘'TARAFSIZLIK İLKESİNİN İHLALİ''

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun da katılacağı toplantının üniversitenin içinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde yapılacağı belirtilirken, amfinin önünün AKP bayrakları ile donatıldığı görüldü. Olaya ilişkin gazetemize konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Üniversite imkanlarının bir siyasi partinin hizmetine sunulması kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerin, bilimsel özgürlüğün ve tarafsızlığın kaleleri olması gerektiğini ifade eden Özbay, “Bugün gördüğümüz tablo, ne yazık ki bu ilkelerin açıkça ihlal edildiğini göstermektedir. Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanması süreci, üniversitelerimizin özerkliğini tehdit eder hale gelmiştir. Bu uygulama, liyakat esaslarını göz ardı ederek yandaş rektörlerin atanmasına ve üniversitelerin bilimsel bağımsızlıklarının zedelenmesine yol açmaktadır. Korkut Ata Üniversitesi’nin bir devlet üniversitesi olarak tüm siyasi görüşlere eşit mesafede durması gerektiği halde yerleşkenin bir siyasi partinin propaganda alanı haline getirilmesi, bu tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğinin en açık göstergesidir” diye konuştu.