AKP, Japonlara kazandırıyor

23 Ağustos 2024 Cuma

İktidarı öven gazetelerden birindeki haber ülkenin durumunu net olarak ortaya koyuyor: “Japon ev kadınları ‘TL’ dedi.” Ayrıntısı şöyle:

“Japonya’da ev kadınlarının ana oyuncu olduğu ‘carry trade kontratları’ yeniden pozitife geçti. Yatırımcılar Yen borçlanıp TL alıyor.”

Ne güzel, ne güzel. Para geliyor dışarıdan para.

Piyasalarımız Türk halkı için cehenneme dönmüş durumda. Çiftçi karpuzunu, kavununu, domatesini toplamıyor, tarlada bırakıyor. Tarla bozuyor, ürünü toplamadan tarlayı sürüyor. Emek, masraf her şey çiftçinin sırtına yükleniyor.

Ama Japon ev kadınları yeniden Türk ekonomisine “yatırım” yapmaya başladı. Çünkü ABD dolarına dünyanın hiçbir yerinde yüzde 10 faiz veren başka bir ülke yok. Faizlerin eksilerde olduğu ülkelerin yurttaşları, Japonya’da olduğu gibi, sıfır faizle kendi paralarını borçlanıp Türkiye’ye getiriyorlar, ballı faizi alıp gidiyorlar. Yağmadır bu ve dünyada başka bir yerde yoktur. Bu fırsatı kimse kaçırmaz. Ne büyük çelişkidir ama. kendi üreticisini batıran, kıvranarak sürdürdüğümüz yaşamımız üzerinden Japon ev kadınlarının para kazanmalarını sağlayan AKP yönetimi, enflasyonu böyle düşürüyor. Şu ara Türkiye’yi ütmenin adıdır carry trade. Türkçesi çaprazlama yöntemiyle para kazanmak. Özel okulların mevcudu yarı yarıya azalmış kimin umrunda.

Gazetemizin dünkü manşetini görmüşsünüzdür. AKP artık siyasette ve ekonomide tıkanmış durumda. “Vergi gelirlerinin artırılması” gerekiyor. Yani para yok. Emekli, emekçi, asgari ücretli, sabit ve dar gelirlide sıkılacak boğaz kalmadı. Bir “tık” daha sıkarsanız elinizde ölüsü kalacak. Bunu Mehmet Şimşek de AKP de biliyor. O zaman, kimde para varsa ondan alacak AKP. Bu yüzden “enflasyon düzeltmesi” diye bir yol bulunmuş. İşadamları feryat figan bağırıyor:

“Yatırımı bitmemiş fabrikaya, satılmamış ürüne vergi getirilir mi? Bilseydim yatırım yapmazdım.”

Bu yapılan, başka ülke insanları mutlu olsun diye Türk halkına toptan ceza kesmektir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB’de tam 7 saat işadamlarını dinledi. Yalnızca dinledi. bu sükûttan birileri “Geri adım atıldı, cumhurbaşkanı işadamlarını seviyor” diye umutlandı. Ama hemen yalanlama geldi: “Çok kazanandan çok vergi alınacak, cumhurbaşkanımız böyle düşünüyor.”

Evet başka yol görünmüyor gibi. Yoksa ekonominin üzerine başka “Şimşekler çakılabilir”.

Ekonomist Erdoğan’ın “nas ekonomisi”nin ülkeyi getirdiği nokta burası.

Artık, “Benim çektiğim acılar üzerinden Japon ev kadınlarının para kazanmasını kim sağlıyor” diye düşünme ve sorgulamanın tam sırasıdır.