Yük velinin sırtında!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.08.2023 - 03:38

Okullarda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için ders zili 11 Eylül’de çalacak. Okulların açılma tarihi yaklaşırken velileri de beslenme, ulaşım ve kırtasiye malzemesi telaşı sardı. İğneden ipliğe gelen zamlarla birlikte velilerin yükü katlandı.

Özellikle okul servis ücretlerindeki fahiş artışlar velileri isyan ettirdi. Evinin yakınında nitelikli okul bulamayan aileler, çocuklarını uzaktaki okullara göndermek zorunda kalıyor. Ankara’da özel okullarda servis ücreti olarak en kısa mesafe için senelik 30 bin TL istenirken devlet okullarında ise servis ücretleri aylık 600-800 TL arasında değişiyor. Eylül’de yenilenecek servis tarifeleriyle maliyetlerin yüzde 50 artması bekleniyor.

(Kadem Özbay)



Ulaşımın eğitimi kamusal olmaktan çıkaran başlıca faktörlerden biri olduğunun altını çizen Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Günümüzde her alanda olduğu gibi eğitim alanı da AKP iktidarının gerici ve piyasacı kuşatması altındadır. Öğrenci ve velilerimiz adeta müşteri gözüyle görülmektedir” dedi.

Sorununun kangrene döndüğünü vurgulayan Özbay, “Fahiş fiyatlı servis ihaleleri, akaryakıt ve araç bakım/kontrol masraflarına gelen devasa zamlar, ihalelerin ardından çoğu zaman devreye giren taşeron sistemi, geçinmekte zorluk çeken servis şoförlerini başka yollara itiyor. Servis şoförlerinin çoğu birkaç iş birden yapıyor” diye konuştu.

‘MEB MECBUR BIRAKIYOR’

Okul servisi kullanımının bu kadar yaygın olmasının ana nedeninin her çocuğun evinin yakınında nitelikli bir okulun bulunmaması olduğuna dikkat çeken Özbay, “Bu tablo; yoksul çocukları imam hatiplere ve meslek okullarına, ailesinin maddi durumu biraz daha iyi olan çocukları da özel okullara mecbur bırakan MEB’in eseridir. Yani aslında bu servis faturaları MEB’e aittir” dedi.

(Halil İbrahim Yılmaz)



KORSAN SERVİS UYARISI



Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, akaryakıt fiyat artışlarıyla C plakalı araç sayısının azlığı nedeniyle servis ücretlerinin okul ücretleriyle yarışır hale geldiğine dikkat çekerek, sorunun aşılması için S plakalı genel servis araçlarının devreye alınabileceğini belirtti. Hem esnafın kazanması hem de velilerin zor duruma düşmemesi için önlem alınması çağrısında bulunan Yılmaz, “Okul zili çalmadan servis konusunu sorun olmaktan çıkaralım” dedi. Servis sayısının yetersizliği nedeniyle “korsan taşımacılık” şeklinde tabir edilen mevzuata aykırı, yetkisiz ve izinsiz olarak taşımacılık yapılabileceğinin altını çizen Yılmaz bu taşımacılığın güven içerisinde yolculuk yapma hakkı ve trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyebileceğine belirtti.

