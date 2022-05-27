18 yaş öncesi BES'e girene, eğitim için kısmi ödeme planlanıyor
Devlet katkısının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkmasının da etkisiyle büyüm bir ivme yakalayan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altı katılımcılar için yeni olanaklar planlanıyor.
11. Sigorta Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy, "Henüz, 1 yıllık süre tamamlanmış olmasına rağmen, 18 yaş altı 400 bine yakın katılımcımız sisteme dahil olmuş, bunların toplam fon büyüklüğü 1 milyar TL’ye yaklaşmıştır" bilgisini verdi.
18 YAŞINDAN ÖNCE BES'E GİREN ÖĞRENCİLERE FIRSAT
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; gelecek dönemde BES’in cazibesini artırmaya yönelik birtakım adımlar atılacağını bildiren Ersoy, "Bu kapsamda, konut alma, evlilik ve iş kurma gibi katılımcıların finansmana ihtiyaç duyacakları önemli olaylarda, avantajlı koşullarla birikimlerini kısmen çekerek sistemde kalmaya devam edebilecekleri bir uygulama üzerinde de çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Bahsedilen çalışma kapsamında, 18 yaşından önce sisteme girmiş katılımcılarımıza, üniversite eğitimi için kısmen ödeme alma hakkı getirmeyi de planlamaktayız" ifadelerini kullandı.
“BES Hediye Sertifikası” uygulamasıyla, kişilerin yakınlarına özel günlerinde, dijital yöntemleri kullanarak kolay ve pratik bir şekilde katkı payı hediye etmelerine olanak tanıyacak çalışmalarda son aşamaya gelindiğini vurgulayan Ersoy, tüm bu düzenlemelerin hayata geçmesi ile kısa bir süre içerisinde, BES’teki toplam katılımcı sayısının 17 milyonu aşacağını, toplam fon büyüklüğünün de 500 milyar TL’ye ulaşacağını öngördüklerini dile getirdi.
KATILIMCI SAYISI 14 MİLYON
15 emeklilik şirketinin faaliyet gösterdiği bu alanda, 14 milyon civarındaki katılımcı ve çalışanlar ile 271 milyar TL’si BES tarafında, 21 milyar TL’si ise OKS tarafında olmak üzere yaklaşık 292 milyar TL büyüklüğe ulaşıldığını ifade eden Ersoy, birçok kişinin geleceğini finansal anlamda güvence altına almasına aracı olunduğunu hatırlattı.
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