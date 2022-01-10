5 liran yoksa ekmek de yok

10 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, buğday üretim maliyetlerindeki artışı araştırdı.

Buna göre, 2022’de geçen yıla göre tohum 75 liradan 105 liraya, gübre 205 liradan 540 liraya, zirai ilaç ve yaprak gübresi 83 liradan 105 liraya, mazot 38 liradan 50 liraya, tarla kirası 190 liradan 280 liraya, genel gider ve amortisman 31.5 liradan 57 liraya, bir dekar buğdayın toplam maliyeti 692.36 liradan 1256.85 liraya çıktı.

‘YANSIMA KAÇINILMAZ’

Başevirgen, 2021’de buğday maliyeti her ne kadar 2.40 TL/kilogram olarak görülse de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ekmeklik buğdaya 2.25 TL/kilogram fiyat açıkladığını ve çiftçiden de bu fiyatla alım yaptığını söyledi. TMO’nun, görev zararı pahasına 3 ile 5 lira aralığında ithal ettiği buğdayı da hesaba katarak halihazırda buğdayın kilosunu 2.60 liradan sattığına işaret eden Başevirgen, şöyle konuştu: