ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi temmuzda azaldı
ABD'de ithalat fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 1.4 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 3.3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.
ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.
Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1.4 azaldı. Beklenenden fazla düşüş kaydeden ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1 azalması öngörülüyordu.
Aralık 2021'den bu yana ilk kez düşen ithalat fiyat endeksi, haziranda yüzde 0.3 artmıştı. İthalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8.8 yükseldi.
7 AYDA İLK KEZ DÜŞÜŞ KAYDETTİ
Ülkede ihracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 3.3'lük azaldı.
Beklentilerin oldukça üzerinde azalan ihracat fiyat endeksinin, yüzde 1.1 azalması tahmin ediliyordu.
Son 7 ayda ilk kez düşüş kaydeden ihracat fiyat endeksi, haziran ayında yüzde 0,7 artmıştı.
İhracat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,1 yükseldi.
Video Haberler
- Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber
- Altay'dan Nebati'ye: Haberleri izle
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan mevsimsel demişti fiyat düşmedi
- Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
- Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması
- Menzil şeyhinin adını taşıyan kişiye özel kıyak
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- ‘Bizi eleştirenler bize oy verecek’