ABD'de üretici fiyatları mayısta yükselişini sürdürdü

14 Haziran 2022 Salı, 16:27

ABD Çalışma Bakanlığı nisan ayında ÜFE'yi yüzde 0.5 olarak açıklanmış daha sonra bu rakam? yüzde 0.4 seviyesine revize etmişti.

YÜZDE 0.8 SEVİYESİNDE TAHMİN EDİLİYORDU

Reuters anketine katılan analistler ÜFE'nin geçtiğimiz ay yüzde 0.8 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları mayıs ayında yüzde 0.5 ile beklentilerin altında yükseldi. Nisan ayında çekirdek ÜFE yüzde 0.4 olarak açıklanmış daha sonra bu rakam? yüzde 0.2 seviyesine revize edilmişti.

Reuters anketine katılan analistler mayıs ayında bu verinin yüzde 0.6 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

Yıllık bazda üretici fiyatları mayıs ayında yüzde 10.8 ile beklentilerin altında yükseldi.

ÜRETİCİ FİYATLARI YÜZDE 11 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Nisan ayında yıllık bazda üretici fiyatları yüzde 11 olarak açıklanmış daha sonra bu rakam? yüzde 10.9 seviyesine revize edilmişti.

Reuters anketine katılan analistler yıllık ÜFE'nin yüzde 10.9 seviyesinde olmasını bekliyorlardı.

Yıllık bazda çekirdek ÜFE mayıs ayında yüzde 8.3 ile beklentilerin altında yükseldi.

Nisan ayında yıllık bazda çekirdek ÜFE yüzde 8.8 seviyesinde açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan analistler yıllık çekirdek ÜFE'nin yüzde 8.6 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.