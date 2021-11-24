Altın fiyatlarında son durum (24.11.2021)
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 715 lira oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi dolar/TL kurunda büyük depreme neden oldu.
Dün Kapalıçarşı'da satışlar durdurulurken bugün gram altının fiyatı 715 lirayı gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da 714,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 715 liradan, 4 bin 712 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 733 liradan, 652,10 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 656,10 liradan, 4 bin 605 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 625 liradan, 2 bin 302 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 312 liradan ve bin 151 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 156 liradan satıldı.
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